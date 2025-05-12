В переговорах арбитров перед отменой гола Фермина в класико неизвестный голос произнес «Слава богу»

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) опубликовала переговоры ВАР по поводу эпизода с отмененным голом полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса в матче 35-го тура ла лиги с «Реалом» (4:3).

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте 22-летний испанец отметился забитым мячом, однако главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес отменил гол после просмотра видеоповтора из-за игры Фермина рукой.

В переговорах арбитров перед отменой гола неизвестный голос произнес «Слава богу».

Хуан Мартинес Мунуэра (арбитр на ВАР): «Послушай меня, Алекс. Мы только увидели попадание мяча в руку, понятно? Подойди, посмотри, пожалуйста».

Неизвестный голос: «[Рука] поднята, слава богу. Да, точно».

Алехандро Эрнандес Эрнандес: «Мяч попал в руку, да. Дайте мне полный обзор, чтобы я мог увидеть все действия. Хорошо, отлично, рука явно поднята. Я отменяю гол».

«Барселона» набрала 82 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. Сине-гранатовые опережают идущий на втором месте «Реал» на 7 баллов.