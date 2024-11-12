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Сегодня, 20:42

В окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы футболиста

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

В окружении нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе подтвердили, что игрок испытывает психологические проблемы.

«Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужно время и работа со специалистами», — заявил источник L'Equipe.

В ноябре главный тренер сборной Франции Дидье Дешам второй раз подряд не вызвал Мбаппе на матчи национальной команды. Журналист Ромена Молина сообщал, что 25-летний француз не хочет играть за сборную из-за конфликта с Дешамом.

Летом этого года Мбаппе стал игроком «Реала». В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 - : -
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 - : -
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 - : -
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
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Барселона

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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

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П
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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

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Алекс Баэна

Вильярреал

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