В окружении Мбаппе подтвердили психологические проблемы футболиста

В окружении нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе подтвердили, что игрок испытывает психологические проблемы.

«Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужно время и работа со специалистами», — заявил источник L'Equipe.

В ноябре главный тренер сборной Франции Дидье Дешам второй раз подряд не вызвал Мбаппе на матчи национальной команды. Журналист Ромена Молина сообщал, что 25-летний француз не хочет играть за сборную из-за конфликта с Дешамом.

Летом этого года Мбаппе стал игроком «Реала». В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи.