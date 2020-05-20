Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«В наше время было сложнее забивать». Роберто Карлос считает Роналдо лучше Месси и Роналду

04:37
Роберто Карлос и Роналдо. Фото Instagram
Роберто Карлос и Роналдо. Фото Instagram
Теги:

Экс-защитник «Анже» Роберто Карлос считает лучшим нападающим в истории своего бывшего одноклубника по «Реалу» Роналдо. По мнению бразильца, раньше было сложнее забивать голы.

— Роналдо был лучшим, — цитирует Goal Карлоса. — Больше не будет Роналдо «Феномена». Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси — Роналдо уникален. Я думаю, что в наше время было сложнее забивать голы. Игра была более физической.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир