«В наше время было сложнее забивать». Роберто Карлос считает Роналдо лучше Месси и Роналду

Экс-защитник «Анже» Роберто Карлос считает лучшим нападающим в истории своего бывшего одноклубника по «Реалу» Роналдо. По мнению бразильца, раньше было сложнее забивать голы.

— Роналдо был лучшим, — цитирует Goal Карлоса. — Больше не будет Роналдо «Феномена». Ни Неймар, ни Криштиану, ни Месси — Роналдо уникален. Я думаю, что в наше время было сложнее забивать голы. Игра была более физической.