Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:28

В ла лиге будут публиковать переговоры судей и арбитров ВАР

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что совместно с ла лигой начнет публиковать видеозаписи с переговорами арбитров и судей на ВАР.

Премьера проекта состоится по итогам Суперкубка Испании, который стартует 10 января. В ла лиге первые публикации видеозаписей с переговорами должны состояться после матчей 20-го тура (12-15 января).

«Эта инициатива знаменует собой новый этап сотрудничества и совместной работы RFEF и CTA с ла лигой с целью повышения прозрачности судейства в профессиональном футболе и самих соревнований», — сказано в заявлении RFEF.

После 17 туров в ла лиге с 44 очками лидирует «Жирона». Вторым идет «Реал» (42 очка), а третьей — «Барселона» (35).

Футбол
1
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суарес назвал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» ошибкой

Лапорта заявил, что «Барселона» хочет сохранить Феликса и Канселу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 16 11 1 4 32-16 34
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
9
 Хетафе 17 6 7 4 21-20 25
10
 Валенсия 17 5 5 7 18-22 20
11
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
16
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
17
 Севилья 16 2 7 7 20-24 13
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 17 1 5 11 20-37 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 - : -
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 - : -
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 - : -
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 - : -
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
21.12 21:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 23:30
Алавес – Реал
 - : -
21.12 23:30
Мальорка – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 10
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 10
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости