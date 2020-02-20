В контракте Брэйтуэйта с «Барселоной» прописан пункт о возможном уходе футболиста летом

«Барселона» продаст Мартина Брэйтуэйта в летнее трансферное окно, если игрок не будет соответствовать требованиям команды, сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб прописал это условие в контракте с 28-летним датчанином. Каталонцы хотят обезопасить себя на случай, если футболист не подойдет команде, чтобы отбить затраты на него (по информации испанских СМИ, «Барса» купит Брэйтуэйта у «Леганеса» за 18 миллионов евро). Несмотря на это, само соглашение с игроком будет рассчитано на три с половиной года.

Брэйтуэйт провел за «Леганес» 27 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 8 мячей и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость датчанина в 10 миллионов евро. Ранее «Барселоне» разрешили подписать одного игрока вне трансферного периода из-за травмы Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона.