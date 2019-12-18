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В Каталонии протестующие перекрыли главную транспортную артерию Барселоны

20:30
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В Испании продолжается акции протеста, которая проходит в столице Каталонии. На улицы вышли тысячи людей. Протестующие перекрыли Диагональ — главную транспортную артерию Барселоны.

На фоне этого в городе должен состояться матч между «Барселоной» и «Реалом». Изначально матч должен был пройти 26 октября в столице Каталонии, однако он был перенесен из-за политической обстановки в регионе и многочисленных беспорядков.

Сообщается, что команды уже смогли добраться до арены без каких-либо происшествий.

Барселона — Реал

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