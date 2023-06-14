В «Кадисе» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к бельгийцу Бонгонде

Спортивный директор «Кадиса» Хуан Хосе Лоренсо отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику команды Тео Бонгонде со стороны московского «Спартака».

«Спартак» интересуется Тео Бонгондой? Мы не говорим о слухах», — цитирует Лоренсо Sport24.

В прошедшем сезоне 27-летний Бонгонда провел 31 матч за «Кадис» в чемпионате Испании, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

«Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23.