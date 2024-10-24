В Испании задержали подстрекавших к расистским оскорблениям в адрес Винисиуса

Полиция Испании задержала четырех человек, подозреваемых в запуске кампании ненависти в соцсетях против форварда «Реала» Винисиуса, сообщает EFE.

По сведениям источника, задержанными являются болельщики «Атлетико». Они призывали озвучивать расистские оскорбления в адрес бразильца перед матчем 29 сентября.

Матч «Атлетико» — «Реал» (1:1) был прерван на 69-й минуте на 15 минут из-за поведения болельщиков хозяев. Фанаты бросали посторонние предметы на поле.