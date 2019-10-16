В Испании утверждают, что «Реал» все еще рассчитывает приобрести Мбаппе

«Реал» по-прежнему надеется приобрести нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе, утверждает Marca.

Отмечается, что испанский клуб ждет, чтобы приобрести его летом 2021 года за год до истечения контракта с парижанами. В свою очередь, «ПСЖ» всеми силами постарается удержать Мбаппе, предлагая форварду новый контракт.

В прошлом сезоне на клубном уровне 20-летний футболист принял участие в 43 матчах, забил 39 мячей и отдал 17 результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» завершится летом 2022 года.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей