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В Испании утверждают, что Хави согласился возглавить «Барселону»

3 июля 2020, 06:16
Хави. Фото Instagram
Хави. Фото Instagram
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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», возглавит каталонскую команду, утверждает в Twitter журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар. После завершения сезона 40-летний испанец сменит Кике Сетьена.

Отмечается, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу перед переговорами с Хави обсудил этот вариант с игроками, которые оказались согласны с таким развитием событий.

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