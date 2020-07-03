В Испании утверждают, что Хави согласился возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, который тренирует катарский «Аль-Садд», возглавит каталонскую команду, утверждает в Twitter журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар. После завершения сезона 40-летний испанец сменит Кике Сетьена.

Отмечается, что президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу перед переговорами с Хави обсудил этот вариант с игроками, которые оказались согласны с таким развитием событий.