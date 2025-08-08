Футбол
Судейство

8 августа, 10:15

В Испании судей будет назначать представитель лиги

Александр Бобров
Шеф-редактор

Определен состав комитета по судейству профессиональных соревнований, который займется назначениями судей и видеоассистентов в основных футбольных турнирах Испании. В него вошли три человека.

Королевскую федерацию футбола Испании представляет новый председатель судейского комитета Фран Сото Балирак. Интересы профессиональной лиги будет защищать тренер Грегорио Мансано Бальестерос, известный по работе с «Атлетико», «Севильей», «Мальоркой», «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоанем». Кроме них в состав комитета включен экс-арбитр Фернандо Тейшейра Витьенес.

Вопреки установленной традиции, когда назначениями занимались бывшие рефери, теперь в выборе арбитров станет участвовать тренер, выдвинутый президентом лиги Хавьером Тебасом. Это уже подверглось критике, к примеру, журналиста и бывшего рефери Хоана Фабрегаса, который назвал такое новшество «абсурдным и популистским». Он не понимает, как Мансано при отсутствии знаний и опыта сможет решать, кто должен судить тот или иной матч, и опасается, что могут возникнуть подозрения в его симпатиях к бывшим клубам — «Атлетико» и «Мальорке».

В российском футболе одно время тоже существовала похожая практика. Например, чуть больше 20 лет назад Коллегия футбольных арбитров составляла список назначений судей на матчи чемпионата России. А затем его визировал (согласовывал) спортивный директор РФПЛ (так изначально называлась премьер-лига как организация) Борис Бобров.

Это не было вмешательством в судейские дела. Он лишь следил за очередностью назначений, чтобы один и тот же арбитр, условно говоря, не работал на игре одной и той же команды два тура подряд или через тур, за тем, чтобы отстраненные судьи полностью отсиживали свой срок в запасе, чтобы не было старого конфликта между клубом и судьей.

Таким образом, осуществлялся дополнительный контроль со стороны клубов. Ведь они, а не РФС выделяют деньги на судейство матчей чемпионата, на оплату гонораров.

Сейчас же назначениями занимаются глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

  • GruzinS

    с твоей убогой украиной разница

    09.08.2025

  • Pol Pol

    Да какая разница, кто их там назначет ?! Вы не о том говорите ! Во всяком случае, не о том, о чём следует. Там назначат ... так точно знают - Дааа, это судья ! Он понимает, соображает и в совокупности, с помощю ВАРа, игра пройдёт .... достойно. Вот и вся, собственно, разница. С чем разница ? А догадайтесь !

    08.08.2025

  • sdf_1

    Сейчас же назначениями занимаются глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. ------------------ Не так. Каманцев назначает, а Мажич ставит крестик вместо подписи. Потому что грамоте не обучен. Да ему и всё равно. Ведь он только для вида

    08.08.2025

  • hovawart645

    Мажич и Каманцев - оба ставленники Дюкова. А он сам - Миллера. У нас всё более прозрачно, чем в Испании!)

    08.08.2025

    Захарян близок к полному восстановлению
