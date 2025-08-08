В Испании судей будет назначать представитель лиги
Определен состав комитета по судейству профессиональных соревнований, который займется назначениями судей и видеоассистентов в основных футбольных турнирах Испании. В него вошли три человека.
Королевскую федерацию футбола Испании представляет новый председатель судейского комитета Фран Сото Балирак. Интересы профессиональной лиги будет защищать тренер Грегорио Мансано Бальестерос, известный по работе с «Атлетико», «Севильей», «Мальоркой», «Шанхай Шэньхуа» и «Бэйцзин Гоанем». Кроме них в состав комитета включен экс-арбитр Фернандо Тейшейра Витьенес.
Вопреки установленной традиции, когда назначениями занимались бывшие рефери, теперь в выборе арбитров станет участвовать тренер, выдвинутый президентом лиги Хавьером Тебасом. Это уже подверглось критике, к примеру, журналиста и бывшего рефери Хоана Фабрегаса, который назвал такое новшество «абсурдным и популистским». Он не понимает, как Мансано при отсутствии знаний и опыта сможет решать, кто должен судить тот или иной матч, и опасается, что могут возникнуть подозрения в его симпатиях к бывшим клубам — «Атлетико» и «Мальорке».
В российском футболе одно время тоже существовала похожая практика. Например, чуть больше 20 лет назад Коллегия футбольных арбитров составляла список назначений судей на матчи чемпионата России. А затем его визировал (согласовывал) спортивный директор РФПЛ (так изначально называлась премьер-лига как организация) Борис Бобров.
Это не было вмешательством в судейские дела. Он лишь следил за очередностью назначений, чтобы один и тот же арбитр, условно говоря, не работал на игре одной и той же команды два тура подряд или через тур, за тем, чтобы отстраненные судьи полностью отсиживали свой срок в запасе, чтобы не было старого конфликта между клубом и судьей.
Таким образом, осуществлялся дополнительный контроль со стороны клубов. Ведь они, а не РФС выделяют деньги на судейство матчей чемпионата, на оплату гонораров.
Сейчас же назначениями занимаются глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3