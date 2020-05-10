В Испании сообщили, что у трех игроков «Бетиса» обнаружен коронавирус

Три игрока «Бетиса» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Football Espana со ссылкой радиопрограмму El Laguero. Ожидается, что в воскресенье клуб подтвердит эту информацию. Теперь этим футболистам предстоит двухнедельная самоизоляция.

Напомним, что тестирование прошли все 20 клубов ла лиги. Ранее коронавирус был обнаружен у трех футболистов.

У хавбека «Гранады» обнаружили коронавирус. Это третий случай в ла лиге