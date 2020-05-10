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В Испании сообщили, что у трех игроков «Бетиса» обнаружен коронавирус

10:06

Три игрока «Бетиса» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Football Espana со ссылкой радиопрограмму El Laguero. Ожидается, что в воскресенье клуб подтвердит эту информацию. Теперь этим футболистам предстоит двухнедельная самоизоляция.

Напомним, что тестирование прошли все 20 клубов ла лиги. Ранее коронавирус был обнаружен у трех футболистов.

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