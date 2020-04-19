В Испании считают, что новый сезон начнется без зрителей

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда рассказл, как коронавирус отразится на футболе в стране. Испания — один из эпицентров пандемии.

— Фанаты «Атлетико» не должны были ехать в Ливерпуль, — приводит слова Мартинеса-Альмейды Onda Cero. — Это была ошибка. Футбол без зрителей возможен. Турниры нужно доиграть. Это было бы справедливо. У нас будет шанс возобновить чемпионат Испании. Но сомневаюсь, что матчи будут со зрителями. Возможно, и осенью тоже придется играть при пустых трибунах.

В мире зарегистрированы 2 317 759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 — в Испании 191 726 (второй результат). По количеству смертей (20 043) страна занимает третье место, уступая только США и Италии.