В Испании предлагают определить участников еврокубков по нынешней таблице, если сезон не доиграют

Федерация футбола Испании выдвинула предложение определить участников Лиги чемпионов и Лиги Европы на момент остановки чемпионата, если сезон не удастся доиграть. Об этом сообщает Marca. Турнир в ла лиге прерван из-за пандемии коронавируса.

Если такое решение будет принято, в Лиге чемпионов сыграют «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад», в Лиге Европы — «Хетафе» и «Атлетико». Третий обладатель путевки в ЛЕ при таком раскладе пока неизвестен — им станет либо «Валенсия», идущая седьмой, либо «Атлетик», который должен сыграть в финале Кубка Испании против «Реала Сосьедад».

При этом приоритетным вариантом остается проведение оставшихся матчей сезона. В федерации решили рассмотреть и запасной вариант, при котором чемпионат отыграть не удастся.