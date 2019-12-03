В Испании открыто уголовное дело против благотворительного фонда Месси

В Испании открыли уголовное дело против благотворительного фонда капитана «Барселоны» Лионеля Месси, информирует ABC.es.

Сообщается, что судья Мария Тардон вызвала на допрос осведомителя из Аргентины Федерико Реттори, который обвиняет Месси, его отца, брата и других лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве и других экономических нарушениях закона. Утверждается, что деньги были направлены не на социальные нужды, а на на другие виды частной деятельности или счета.

Также фонд уходил от уплаты налогов, подписывая контракты с зарубежными спонсорами. Таким образом, они освобождались от налогообложения, так как средства шли на благотворительные цели. По информации издания, фонд получил порядка 10 миллионов евро.

Ранее бывший работник фонда уже подавал иск, но Месси не привлекли к ответственности, а дело было остановлено из-за отсутствия доказательств.