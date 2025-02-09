В Испании опубликовали запись переговоров ВАР в эпизоде с пенальти в ворота «Реала» в матче с «Атлетико»

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) опубликовала запись переговоров между главным арбитром и арбитром ВАР с матча «Реал» — «Атлетико» (1:1) в 23-м туре ла лиги.

Встречу обслуживал Сесар Сото Градо. В качестве арбитра ВАР ему помогал Рикардо Бенгоэчеа.

На 35-й минуте Сото Градо назначил пенальти в ворота «Реала» за фол Орельена Тчуамени на Самуэле Лино. Одиннадцатиметровый реализовал Хулиан Альварес.

Бенгоэчеа: «Вот это действие удалось снять не очень хорошо, принято?»

Сото Градо: «Хорошо, он наступает на него шипами. Дай мне еще один ракурс. Посмотрим, есть ли вид сзади»

Бенгоэчеа: «Это лучшее качество, Сесар, остальные очень размыты»

Сото Градо: «Тогда я назначу пенальти, но не буду выносить ему предупреждение. Только пенальти, окей?», — приводит переговоры Relevo.

После этого матча «Реал» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Атлетико» с 49 очками — на второй строчке. «Барселона», у которой матч в запасе, с 45 очками расположилась на третьем месте.