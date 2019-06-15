В Испании обокрали дом еще одного игрока "Реала"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес стал жертвой ограбления. Его дом был ограблен в тот момент, когда 27-летний хавбек вместе с семьей находился в отпуске, сообщает AS. Были украдены личные вещи на внушительную сумму.

Это не первый подобный случай за последнее время. Ранее краже подверглись дома Иско и главного тренера команды Зинедина Зидана.

"Реал" рекомендовал не выкладывать домашние фото в Инстаграме и других социальных сетях, так как это может помочь в ограблении.

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