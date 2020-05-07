В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву

Испанское издание Mundo Deportivo опубликовало информацию о визите спортивного директора «Барселоны» Эрика Абидаля в Москву.

По данным источника, причиной визита стало не обсуждение какого-либо трансфера, а консультирование «Локомотива». Указано, что француз дал консультации представителям «Локо», как сделать свой клуб лучшим в стране. В частности, менеджеров российского клуба интересовали некоторые аспекты внутренней организации «Барсы». Также сообщается, что стороны не обсуждали никого из футболистов и/или трансферные вопросы.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что Абидаль дважды прилетал в Москву просматривать для «Барселоны» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.