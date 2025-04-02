В Испании начинается суд по делу против Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прибыл в провинциальный суд Мадрида, где будет проходить рассмотрение дела о неуплате налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Высшего суда Мадрида.

По информации агентства EFE, 65-летний тренер заверил, что не планирует договариваться со стороной обвинения. Прокуратура требует для Анчелотти четыре года и девять месяцев лишения свободы.

Итальянского специалиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов в 2014 и 2015 годах. Общая сумма задолженности составляет 1 062 000 евро.