В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы планируем снять некоторые ограничения, — приводит слова Санчеса Marca. — Главное, чтобы все продолжали соблюдать правила. Врага нельзя недооценивать. Нужно все сделать максимально осторожно. Если все будет развиваться благоприятно, то с 2 мая можно будет заниматься спортом и ходить в магазин. Если распространение коронавируса остановится, то последуют следующие послабления».

В ла лиге выступают россияне Денис Черышев и Федор Смолов.

По последним данным Worldometers на 25 апреля, всего выявлен 2 902 708 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 202 179 человек, выздоровело — 831 316. В Испании — 223 759 заболевших, 95 708 — вылечилось, 22 902 — летальных случаев.