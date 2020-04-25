Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

В Испании могут разрешить прогулки и занятия спортом с 2 мая

22:56
Мадрид. Фото AFP
Мадрид. Фото AFP
Теги:

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала мая людям могут разрешить гулять на улице и заниматься спортом, если сохранится положительная динамика с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы планируем снять некоторые ограничения, — приводит слова Санчеса Marca. — Главное, чтобы все продолжали соблюдать правила. Врага нельзя недооценивать. Нужно все сделать максимально осторожно. Если все будет развиваться благоприятно, то с 2 мая можно будет заниматься спортом и ходить в магазин. Если распространение коронавируса остановится, то последуют следующие послабления».

В ла лиге выступают россияне Денис Черышев и Федор Смолов.

По последним данным Worldometers на 25 апреля, всего выявлен 2 902 708 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 202 179 человек, выздоровело — 831 316. В Испании — 223 759 заболевших, 95 708 — вылечилось, 22 902 — летальных случаев.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4002
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир