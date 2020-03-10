В Испании могут изменить календарь ла лиги из-за коронавируса

В календаре чемпионата Испании могут произойти изменения, сообщает Sport.es. Причиной стало распространение коронавируса.

Ранее испанское правительство рекомендовало проводить все матчи при пустых трибунах. Решение об этом пока не принято.

По данным источника, в Испании могут изменит календарь, чтобы побыстрее завершить чемпионат. Так, допускается вариант, что в один день с финалом Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Атлетик» 18 апреля пройдут и матчи ла лиги.

До этого из-за коронавируса был приостановлен чемпионат Италии.