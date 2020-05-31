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В Испании и Италии могут начать пускать зрителей на трибуны уже в июне. В Англии — в сентябре

22:04

Руководители итальянской серии A и испанской ла лиги рассматривают варианты допуска зрителей на трибунах уже в июне, утверждает The Telegraph. В Италии велика вероятность, что на стадионы будут пускать до 20 процентов зрителей, с соблюдением правил дистанцирования.

Ранее сообщалось, что в Испании матчи сезона будут точно доиграны без зрителей, однако падение количества заболеваний коронавирусом может изменить ситуацию.

В Англии же ситуация менее радужная, и на игры АПЛ планируют допускать зрителей не раньше сентября.

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