Руководители итальянской серии A и испанской ла лиги рассматривают варианты допуска зрителей на трибунах уже в июне, утверждает The Telegraph. В Италии велика вероятность, что на стадионы будут пускать до 20 процентов зрителей, с соблюдением правил дистанцирования.

Ранее сообщалось, что в Испании матчи сезона будут точно доиграны без зрителей, однако падение количества заболеваний коронавирусом может изменить ситуацию.

В Англии же ситуация менее радужная, и на игры АПЛ планируют допускать зрителей не раньше сентября.