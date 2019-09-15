В Испании хотят натурализовать 16-летнего Фати из «Барселоны» для игры за сборную

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) работает над привлечением в национальную команду страны нападающего «Барселоны» Анссумане Фати. Об этом сообщил главный тренер сборной Испании Роберто Морено.

16-летний форвард является гражданином Гвинеи-Бисау. В этом сезоне в трех матчах примеры он забил два гола.

— Люди из федерации работают над привлечением Фати, — цитирует Marca Морено. — Решение останется за игроком. Федерация работает над тем, чтобы иметь лучших игроков. Это счастье для «Барселоны», что такой игрок пришел из академии клуба.