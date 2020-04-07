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В Испании готовы играть летом каждые три дня и при пустых трибунах

17:40
Ла лига.
Ла лига.
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Испанское издание AS опубликовало детали возможного возобновления соревнований в ла лиге. Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что комиссия по мониторингу за испанским футболом согласовала протокол, который будет использован, когда сезон можно будет возобновить. Указано, что командам придется играть летом, когда в чемпионате Испании обычно наступает пауза.

Также при необходимости матчи будут проводиться каждые три дня и при пустых трибунах. В связи с погодными условиями арбитры разрешат командам перерыв на то, чтобы выпить воды в средине каждого из таймов. Остальные аспекты возобновления сезона еще предстоит согласовать.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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