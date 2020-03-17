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В Испании динозавры нарушают карантин и выносят мусор

22:59
Неизвестный в костюме тираннозавра гуляет по улице в Испании. Фото twitter.com
Неизвестный в костюме тираннозавра гуляет по улице в Испании. Фото twitter.com
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В официальном Twitter-аккаунте полиции испанской Мурсии появилась видеозапись, на которой человек в костюме тираннозавра гуляет по улице. В комментариях пишут, что неизвестный выбрасывал мусор.

«В текущей ситуации людям разрешается совершать короткие прогулки с домашними животными. Но эти условия не распротраняются на тираннозавров», — написано в Twitter полиции Мурсии.

В Испании введен карантин из-за распространения коронавируса. Людям строго запрещено выходить на улицу без необходимости.

12 марта стало известно, что проведение чемпионата Испании приостановили на две недели из-за пандемии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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