В Испании динозавры нарушают карантин и выносят мусор
В официальном Twitter-аккаунте полиции испанской Мурсии появилась видеозапись, на которой человек в костюме тираннозавра гуляет по улице. В комментариях пишут, что неизвестный выбрасывал мусор.
«В текущей ситуации людям разрешается совершать короткие прогулки с домашними животными. Но эти условия не распротраняются на тираннозавров», — написано в Twitter полиции Мурсии.
En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompa?adas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.— Polic?a Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020
El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no est? contemplado.#qu?dateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm
В Испании введен карантин из-за распространения коронавируса. Людям строго запрещено выходить на улицу без необходимости.
12 марта стало известно, что проведение чемпионата Испании приостановили на две недели из-за пандемии.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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