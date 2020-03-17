В Испании динозавры нарушают карантин и выносят мусор

В официальном Twitter-аккаунте полиции испанской Мурсии появилась видеозапись, на которой человек в костюме тираннозавра гуляет по улице. В комментариях пишут, что неизвестный выбрасывал мусор.

«В текущей ситуации людям разрешается совершать короткие прогулки с домашними животными. Но эти условия не распротраняются на тираннозавров», — написано в Twitter полиции Мурсии.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompa?adas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades.



El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no est? contemplado.#qu?dateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Polic?a Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

В Испании введен карантин из-за распространения коронавируса. Людям строго запрещено выходить на улицу без необходимости.

12 марта стало известно, что проведение чемпионата Испании приостановили на две недели из-за пандемии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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