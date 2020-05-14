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В Испании арестовали мужчину, который хотел совершить теракт во время матча «Барселона» — «Реал»

17:59
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Гражданская гвардия Испании арестовала мужчину, который собирался устроить теракт во время матча между «Барселоной» и «Реалом», сообщает La Sexta.

Как заявил задержанный, он планировал организовать теракт с помощью дрона. Однако он не сообщил, как именно хотел атаковать людей, а бесплотник не был найден.

По словам следователей, в течение по крайней мере четырех лет мужчина был связан с одной из террористических организаций.

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