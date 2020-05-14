Гражданская гвардия Испании арестовала мужчину, который собирался устроить теракт во время матча между «Барселоной» и «Реалом», сообщает La Sexta.

Как заявил задержанный, он планировал организовать теракт с помощью дрона. Однако он не сообщил, как именно хотел атаковать людей, а бесплотник не был найден.