В «Фуэнлабраде» 28 человек заразились коронавирусом. Плей-офф за выход в ла лигу перенесли

Испанский клуб «Фуэнлабрада» сообщил о 12 новых случаях заражения коронавирусом. Всего заразились 28 человек.

Ранее стало известно, что один игрок «Фуэнлабрады» был госпитализирован с коронавирусом. Его состояние оценивается как стабильное.

Из-за ситуации в клубе был перенесен матч последнего тура сегунды «Депортиво» — «Фуэнлабрада». В случае победы гости могли получить право сыграть в плей-офф за выход в ла лигу.

В связи с этим плей-офф за право сыграть в элите пока перенесли. Пока неизвестно, когда эти матчи могут состояться. «Фуэнлабраду» при этом подозревают в нарушении протокола безопасности.