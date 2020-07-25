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В «Фуэнлабраде» 28 человек заразились коронавирусом. Плей-офф за выход в ла лигу перенесли

13:04
Игроки &quot;Фуэнлабрады&quot;. Фото ФК «Фуэнлабрада».
Игроки &quot;Фуэнлабрады&quot;. Фото ФК «Фуэнлабрада».
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Испанский клуб «Фуэнлабрада» сообщил о 12 новых случаях заражения коронавирусом. Всего заразились 28 человек.

Ранее стало известно, что один игрок «Фуэнлабрады» был госпитализирован с коронавирусом. Его состояние оценивается как стабильное.

Из-за ситуации в клубе был перенесен матч последнего тура сегунды «Депортиво» — «Фуэнлабрада». В случае победы гости могли получить право сыграть в плей-офф за выход в ла лигу.

В связи с этим плей-офф за право сыграть в элите пока перенесли. Пока неизвестно, когда эти матчи могут состояться. «Фуэнлабраду» при этом подозревают в нарушении протокола безопасности.

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