В France Football рассказали о давлении со стороны «Реала» перед вручением «Золотого мяча»
Главный редактор France Football Венсан Гарсия, заявил, что «Реал» оказывал на него давление, чтобы узнать имя обладателя «Золотого мяча» в 2024 году.
«Реал» давил на меня, чтобы узнать, выиграл ли Винисиус, и, возможно, мое молчание заставило их подумать, что Вини проиграл, поэтому они не явились», — цитирует Гарсию L'Equipe.
28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.
Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|
6
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
7
|Осасуна
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|
8
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|3 : 0
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|1 : 1
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|1 : 0
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|0 : 2
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2