В ФИФА опровергли слова капитана сборной Никарагуа, который заявил, что не голосовал за Месси

Представители ФИФА опровергли высказывание капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры. Ранее он заявил, что не голосовал за форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Как сообщает ТАСС, пресс-служба ФИФА предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.

Ранее главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич также заявил, что его голос в пользу Месси был сфальсифицирован.

Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован