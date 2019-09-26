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В ФИФА опровергли слова капитана сборной Никарагуа, который заявил, что не голосовал за Месси

12:15
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Представители ФИФА опровергли высказывание капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры. Ранее он заявил, что не голосовал за форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Как сообщает ТАСС, пресс-служба ФИФА предоставила форму для голосования за подписью Барреры и печатью Федерации футбола Никарагуа.

Ранее главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич также заявил, что его голос в пользу Месси был сфальсифицирован.

Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6931738

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