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В «Эйбаре» выявлен коронавирус

13:49
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Пресс-служба «Эйбара» сообщает, что у одного из представителей команды диагностирован коронавирус.

После прохождения тестирования на COVID-19, которое прошло вчера, 15 августа, был выявлен один положительный результат. Больного изолировали, сейчас он находится отдельно от команды.

«Медицинские службы «Эйбара» получили результаты проведенных вчера ПЦР-тестов на выявление коронавируса у членов первой команды, технического персонала и сотрудников клуба, выявив положительный случай. Клуб уже сообщил органам здравоохранения и ла лиге об обнаружении положительного результата. Симптомов заболевания нет, он находится дома в изоляции, чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении.

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