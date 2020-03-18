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Новости   //    Футбол   //    Испания

В «Эспаньоле» обнаружили коронавирус у шестерых человек

00:10
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Пресс-служба «Эспаньола» сообщает, что 6 человек из клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Фамилии не уточняются.

Речь идет об игроках первой команды и техническом персонале «Эспаньола».

У всех заболевших были легкие симптомы заболевания. Сейчас они находятся в карантине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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