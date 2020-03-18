В «Эспаньоле» обнаружили коронавирус у шестерых человек

Пресс-служба «Эспаньола» сообщает, что 6 человек из клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Фамилии не уточняются.

Речь идет об игроках первой команды и техническом персонале «Эспаньола».

У всех заболевших были легкие симптомы заболевания. Сейчас они находятся в карантине.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

COMUNICAT OFICIAL | Detectats 6 casos de COVID-19 al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/jxtE8s75uc



COMUNICADO OFICIAL | Detectados 6 casos de COVID-19 en el RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/C4wfhrMg64#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/bD3VA1mMav — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 17, 2020

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