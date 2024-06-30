В «Дженоа» опровергли информацию об интересе к Алексею Миранчуку

Спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини опроверг слухи об интересе к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Ранее об этом заявил журналист Саша Тавольери.

«Мы не заинтересованы в Миранчуке», — сказал Оттолини Sport24.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.