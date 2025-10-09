В доме Винисиуса в Мадриде произошел пожар
В мадридском доме нападающего «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора случился пожар, сообщает TeleMadrid.
По информации источника, возгорание произошло в сауне из-за неисправной проводки. Пожар затронул только эту часть дома. Сам футболист в этот момент находился в расположении сборной Бразилии. В результате инцидента никто не пострадал.
В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 10 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.
