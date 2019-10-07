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В «Депортиво» сменился тренер. Клуб возглавит бывший тренер сборной Аргентины Менотти

22:12
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Хуан Анкела уволен с поста главного тренера «Депортиво», cообщается в официальном Twitter клуба.

При этом контракт специалиста с клубом был заключен в начале июля этого года продолжительностью на один год. Команда выступает в Сегунде и занимает после 8 туров 20 место из 22 команд-участниц, набрав 8 очков. Новым главным тренером «Депортиво» стал бывший главный тренер сборной Аргентины Сесар Менотти.

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