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Сегодня, 19:45

В Бразилии поддержали Винисиуса в связи с оскорблениями со стороны фанатов «Атлетико»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бразильская конфедерация футбола выступила с заявлением касательно оскорбительных жестов болельщиков «Атлетико» в адрес нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Бразильская конфедерация футбола категорически отвергает расистские действия, от которых в очередной раз пострадал Винисиус Жуниор. Нетерпимость и дискриминация не являются частью спорта и должны быть уничтожены обществом. Мы ожидаем, что виновные будут определены и наказаны по закону. Желаем тебе, Вини, всегда танцевать, дриблинговать и, прежде всего, делать это с улыбкой на лице! Мы с тобой», — говорится в официальном заявлении федерации в соцсетях.

Фанаты «Атлетико» повесили баннер, на одном из мостов, на котором написано «Мадрид ненавидит «Реал», и кукла Жуниора были повешены недалеко от тренировочной базы «сливочных» перед игрой 1/4 финала Кубка Испании между командами.

Мадридское дерби состоится сегодня, 26 января, и начнется в 23.00 по московскому времени.

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
0
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Фанаты «Атлетико» повесили куклу Винисиуса и баннер «Мадрид ненавидит «Реал» перед дерби

В «Реале» отреагировали на поступок фанатов «Атлетико»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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