В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Виллиану Жозе

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо ответил на вопрос, как проходят переговоры со «Спартаком» о возможном трансфере бразильского нападающего Виллиана Жозе.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Жозе перейдет в московский клуб до 1 июля.

«Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», — цитирует Фахардо Sport24.

26 июня сообщалось, что московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой 1,7 миллиона евро плюс бонусы.

В прошедшем сезоне Жозе провел за севильский клуб 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.