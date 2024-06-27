В «Бетисе» рассказали о переговорах со «Спартаком» по Виллиану Жозе
Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо ответил на вопрос, как проходят переговоры со «Спартаком» о возможном трансфере бразильского нападающего Виллиана Жозе.
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил, что Жозе перейдет в московский клуб до 1 июля.
«Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе», — цитирует Фахардо Sport24.
26 июня сообщалось, что московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой 1,7 миллиона евро плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Жозе провел за севильский клуб 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.
Источник: Sport24
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