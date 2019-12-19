В беспорядках после класико пострадало 60 человек

Количество пострадавших в беспорядках, которые произошли после матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0), достигло уже 60 человек, сообщает 20minutos.es. 13 человек были доставлены в больницы.

Двое полицейских получили серьезные ранения, еще 53 — повреждения средней тяжести. Столкновения фанатов с полицией в связи с желанием Каталонии получить независимость. Сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули.

Также пострадал журналист, который вел съемку. Ему резиновая пуля срикошетила в ногу. Однако он смог продолжить свою работу.