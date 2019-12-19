Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

В беспорядках после класико пострадало 60 человек

09:39

Количество пострадавших в беспорядках, которые произошли после матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0), достигло уже 60 человек, сообщает 20minutos.es. 13 человек были доставлены в больницы.

Двое полицейских получили серьезные ранения, еще 53 — повреждения средней тяжести. Столкновения фанатов с полицией в связи с желанием Каталонии получить независимость. Сотрудники правоохранительных органов использовали резиновые пули.

Также пострадал журналист, который вел съемку. Ему резиновая пуля срикошетила в ногу. Однако он смог продолжить свою работу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир