В «Бенфике» прокомментировали возможный переход Феликса
Президент «Бенфики» Руй Кошту прокомментировал информацию о том, что форвард «Атлетико» Жоау Феликс может стать игроком команды.
«Переговоры продолжаются, но их не стоит обсуждать публично. Нам нужны хорошие игроки, и если мы сможем найти таковых среди тех, кто хорошо знаком со страной, это будет преимуществом», — цитирует Кошту Football Espana.
В сезоне-2023/24 форвард играл в аренде за «Барселону». Он участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.
Сообщалось, что футболист не хочет покидать каталонский клуб и настаивает на новом контракте с клубом.
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
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5
|Атлетик
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|0
|0
|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
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|0
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|0-0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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