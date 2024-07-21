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В «Бенфике» прокомментировали возможный переход Феликса

Виктория Кравченко
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Президент «Бенфики» Руй Кошту прокомментировал информацию о том, что форвард «Атлетико» Жоау Феликс может стать игроком команды.

«Переговоры продолжаются, но их не стоит обсуждать публично. Нам нужны хорошие игроки, и если мы сможем найти таковых среди тех, кто хорошо знаком со страной, это будет преимуществом», — цитирует Кошту Football Espana.

В сезоне-2023/24 форвард играл в аренде за «Барселону». Он участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Сообщалось, что футболист не хочет покидать каталонский клуб и настаивает на новом контракте с клубом.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Барселона
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