В «Бенфике» прокомментировали возможный переход Феликса

Президент «Бенфики» Руй Кошту прокомментировал информацию о том, что форвард «Атлетико» Жоау Феликс может стать игроком команды.

«Переговоры продолжаются, но их не стоит обсуждать публично. Нам нужны хорошие игроки, и если мы сможем найти таковых среди тех, кто хорошо знаком со страной, это будет преимуществом», — цитирует Кошту Football Espana.

В сезоне-2023/24 форвард играл в аренде за «Барселону». Он участвовал в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.