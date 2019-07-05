В "Барселоне" знают, что Неймар хочет покинуть "ПСЖ"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о возможном возвращении в клуб Неймара, который выступает за "ПСЖ".

- Мы знаем, что Неймар хочет покинуть "ПСЖ", но также в курсе, что там не желают, чтобы он уходил, – цитирует Mundo Deportivo Бартомеу. – Нам не нравится говорить об игроках из других клубов, так же, как мы не любим, когда говорят о наших.

Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барсы" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травм, проведя во всех турнирах 28 матчей и забив 23 мяча.