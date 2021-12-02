В «Барселоне» заявили о намерении продлить контракт с Дембеле

Исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле.

«Конечно, финансово мы способны продлить контракт с Дембеле. Возможно, это займет у нас немного больше времени, чем ожидалось, но такова ситуация. Мы очень внимательно работаем над деталями», — приводит Goal слова Ревертера.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Контракт 24-летнего француза действует до конца июня 2022 года.