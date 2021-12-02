Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

В «Барселоне» заявили о намерении продлить контракт с Дембеле

08:25
Теги:

Исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле.

«Конечно, финансово мы способны продлить контракт с Дембеле. Возможно, это займет у нас немного больше времени, чем ожидалось, но такова ситуация. Мы очень внимательно работаем над деталями», — приводит Goal слова Ревертера.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Контракт 24-летнего француза действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt3caee40441c7653b

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
Кардиолог перечислил неожиданные признаки тромбоза
1
0