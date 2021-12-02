В «Барселоне» заявили о намерении продлить контракт с Дембеле
08:25
Исполнительный директор «Барселоны» Ферран Ревертер заявил, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле.
«Конечно, финансово мы способны продлить контракт с Дембеле. Возможно, это займет у нас немного больше времени, чем ожидалось, но такова ситуация. Мы очень внимательно работаем над деталями», — приводит Goal слова Ревертера.
В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями. Контракт 24-летнего француза действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/blt3caee40441c7653b
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