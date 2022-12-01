В «Барселоне» заявили, что Месси может вернуться в команду после завершения карьеры

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф заявил, что в клубе были бы рады вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Что мне и президенту ясно, так это то, что мы хотим приблизиться к такой легенде, как он. «Барселона» и Месси должны снова собраться вместе. Это может быть после завершения его карьеры, но, конечно, не хватает последнего объятия между клубом и игроком», — цитирует функционера RAC1.

Текущий контракт 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитан до лета 2023 года. До перехода нападающего в «ПСЖ» он всю карьеру провел в «Барселоне». Ранее, президент ла лиги Хавьер Тебас заявлял, что возвращение звездного форварда в каталонский клуб с сохранением зарплаты невозможно.