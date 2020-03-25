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В «Барселоне» возник спор по поводу сокращения зарплаты из-за коронавируса

21:55
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Футболисты «Барселоны» разделились на три лагеря в вопросе понижения зарплаты из-за пандемии коронавируса, информирует sport.es.

Ранее руководство предложило футболистам пойти на эту меру, так как клуб и так тратит почти 50 процента бюджета на зарплаты игрокам, а теперь несет существенные убытки из-за эпидемии.

Первоначально футболисты якобы с пониманием отнеслись к проблемам клуба, вызванным приостановкой в Европе спортивных мероприятий и турниров.

Однако теперь некоторые считают, что руководители сами виноваты в сложившейся ситуации, так как совершили дорогие трансферы. Другие же игроки пока воздерживаются и ждут решения профсоюза Ассоциации игроков Испании.

Нападающий Лионель Месси? и некоторые другие игроки без вопросов готовы отказаться от части зарплаты.

Ранее сообщалось, что «Барселона» из-за коронавируса готова продать или обменять на других футболистов следующих игроков: Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Самюэля Юмтити, Мартина Брэйтуэйта, Филиппе Коутинью, Хуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Нету.

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