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Сегодня, 09:30

В «Барселоне» рассказали о переговорах с Дембеле

Виктория Кравченко
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Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с форвардом Усманом Дембеле.

«В «Барселоне» не существует дедлайна по вопросу контракта Дембеле. Сейчас обе стороны настроены оптимистично», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».

Усман Дембеле
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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