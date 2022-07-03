В «Барселоне» рассказали о переговорах с Дембеле
Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с форвардом Усманом Дембеле.
«В «Барселоне» не существует дедлайна по вопросу контракта Дембеле. Сейчас обе стороны настроены оптимистично», — цитирует Лапорту инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
В прошедшем сезоне Дембеле забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Бавария» предлагают французу более выгодные контракты, чем «Барселона».
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Барселона – Р. Вальекано
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