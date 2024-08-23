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В «Барселоне» пожелали успехов ушедшему в «Манчестер Сити» Гюндогану

Алина Савинова
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«Барселона» обратилась к полузащитнику Илкаю Гюндогану, который перешел в «Манчестер Сити». В пятницу, 23 августа, горожане объявили о возвращении 33-летнего футболиста.

«Клуб публично выражает свою благодарность Гюндогану за его преданность делу и самоотверженность и желает ему всяческих успехов в будущем, как в личном, так и в профессиональном плане», — говорится в сообщении каталонского клуба.

Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перешел в «Барселону». В августе футболист и испанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

За сине-гранатовых полузащитник провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 5 голами и 14 результативными передачами.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
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5
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
7
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
8
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
9
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
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 Реал 1 0 1 0 1-1 1
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 - : -
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Осасуна – Мальорка
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Барселона – Атлетик
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24.08 22:30
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