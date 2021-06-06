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В «Барселоне» подозревают, что Дембеле специально тормозит переговоры по новому контракту

6 июня 2021, 12:33
Усман Дембеле. Фото AFP
Усман Дембеле. Фото AFP
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«Барселона» хочет продлить соглашение с французским нападающим Усманом Дембеле. Однако процесс переговоров тормозят игрок и его агент, сообщает Mundo Deportivo.

Один из вариантов заключается в том, что футболист хочет проявить себя на Евро-2020, чтобы добиться лучших условий.

В «Барселоне» подозревают, что есть клуб с которым Дембеле уже согласовал предварительный контракт, поскольку он сможет подписать его с 1 января.

Дембеле выступает в «Барселоне» с 2017 года, его контракт рассчитан до лета 2022-го, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне француз забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач в 43 матчах.

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