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Сегодня, 06:35

В «Барселоне» ответили на вопрос о возможной покупке Уильямса

Виктория Кравченко
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о возможном трансфере вингера «Атлетика» Нико Уильямса в каталонскую команду.

Один из фанатов опубликвоал видео с функционером, на котором спросил его о том, собирается ли «Барселона» купить 21-летнего испанского игрока.

«Мы попробуем», — ответил Лапорта.

Ранее сообщалось, что этим летом каталонцы также хотят купить хавбека «Реала Сосьедад» Микеля Мерино и полузащитника «Лейпцига» Даниэля Ольмо.

В сезоне-2023/24 Уильямс сыграл за «Атлетик» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 19 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
Жоан Лапорта
Нико Уильямс
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