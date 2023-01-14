В «Барселоне» отреагировали на слитую переписку с резкими высказываниями в адрес Месси

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте прокомментировал ситуацию со слитой перепиской бывшего руководства сине-гранатовых. В ней члены правления клуба в резкой форме оскорбляли игроков команды.

«Данные высказывания демонстрируют полное неуважение к таким людям, как Месси, которые очень многое отдали «Барселоне», а также к самому клубу. Я осуждаю эти слова, свидетельствующие о том, что люди, которые ранее руководили командой, не любили клуб так, как должны были, — цитирует Marca Юсте.

Ранее в Сети появилась переписка бывших руководителей «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Романа Гомеса Понти. Члены правления клуба сделали ряд оскорбительных высказываний в адрес Лионеля Месси, Жерара Пике и Серхио Бускетса.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи. С 2021 года Месси выступает за «ПСЖ».

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко в 16 матчах.