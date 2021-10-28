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«Барселона» планирует продать нескольких игроков после увольнения Кумана. В клубе недовольны игрой Пике, Альбы и Бускетса.

13:45
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Руководство «Барселоны» планирует продать нескольких игроков после увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в каталонском клубе недовольны игрой защитников Жерара Пике и Жорди Альбы, а также полузащитника Серхио Бускетса.

Отмечается, что в клубе планируют растаться с игроками максимально уважительно.

Каталонский клуб объявил об увольнении 58-летнего тренера 27 октября.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/directiva-senala-vacas-sagradas-crisis-12451303

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