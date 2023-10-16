В «Барселоне» не уверены в возможности трансферов этой зимой

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о возможных трансферах этой зимой.

«Мы будем наготове, если появится реальная возможность, однако, как мне кажется, это маловероятно», — цитирует Деку Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 21 очко после 9 туров и занимает третье место в турнирной таблице.