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Сегодня, 19:22

В «Атлетико» сообщили, что не рассматривают новых вратарей на фоне слухов о Помазуне

Микеле Антонов
Корреспондент
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Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Атлетико» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.

Ранее журналист Тибо Везирян заявил, что испанский клуб рассматривает футболиста как дублера своего основного голкипера Яна Облака и близок к тому, чтобы арендовать 27-летнего россиянина.

«Сейчас у нас есть два голкипера, Облак и Молдован. Так что на данный момент мы не задумываемся о других вратарях», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Помазун выступал за «Урал» с августа 2020 года на правах аренды из ЦСКА. В начале июня екатеринбургский клуб объявил, что не будет продлевать аренду вратаря.

Контракт 27-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
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